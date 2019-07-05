Україна може залишитися без горілки: в "Укрспирті" пояснили чому

Держпідприємство "Укрспирт" заявляє про неможливість установки необхідних для відвантаження спирту витратомірів, оскільки у законодавстві не закріплено вимоги до них.

Про це повідомила прес-служба держпідприємства, передають "Українські Новини".

"Навіть якщо вони (витратоміри - ред.) будуть встановлені, їх статус ще не врегульовано юридично, потрібне узгодження умов на використання цих приладів", - сказали в "Укрспирті".

Також у компанії зазначили, що в їхньому бюджеті передбачені кошти для покупки і установки витратомірів, однак без законодавчо закріпленого статусу таких приладів у держпідприємстві не можуть провести закупівлі, оскільки це буде розцінюватися як нецільове використання коштів.

Йдеться про зміни до Податкового кодексу, ухвалені Верховною Радою у листопаді 2018 року, які передбачають введення з 1 липня системи електронного адміністрування реалізації спирту.

Така система передбачає обладнання витратомірів в акцизних складах, біля яких виробляється спирт, на кожному місці отримання і відпуску спирту.

Як пояснили в компанії, витратометр - це лічильник етилового спирту, призначений для безперервного вимірювання, запам'ятовування, фіксації та відображення в електронному вигляді даних щодо обсягу отримання або відпуску спирту в декалітрах.

Такі дані повинні бути зареєстровані в Єдиному держреєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового.

При цьому з 1 липня забороняється отримання і реалізація спирту без наявності зареєстрованих витратомірів.

Згідно зі змінами від 19 червня до затвердженого Кабінетом Міністрів Порядку ведення Єдиного держреєстру витратомірів, до реєстру вноситься інформація про відповідність таких витратомірів вимогам законодавства, що встановлює вимоги до законодавчо регульованим засобів вимірювальної техніки.

Таким документом є Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, де відсутня будь-яка інформація про витратоміри.

Джерело у компанії - одному з великих гравців ринку, який побажав залишитися неназваним - повідомило, що Державна фіскальна служба призупинила відвантаження "Укрспиртом" спирту з 1 липня.

"У нас залишилося спирту на 2-3 дні для виконання контрактів на експорт. Для виробництва на внутрішній ринок вже немає", - розповіли в компанії.

При цьому експерт горілчаного ринку України, який також побажав залишитися невідомим, підтвердив, що система електронного адміністрування реалізації спирту не запрацювала повністю на даний момент, і це може бути пов'язано з невлаштуванням витратомірів на спиртзаводах.

Як повідомлялося, раніше "Укрспирт" заявив, що проблеми з відвантаженням спирту пов'язані тільки з неузгодженостями в податковому законодавстві.

Водночас Мінекономіки ініціює підвищення цін на алкоголь.

Раніше повідомлялося, що "Укрспирт" може збанкрутувати.