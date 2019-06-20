Авіакомпанії світу вишикувалися в чергу на новий літак Airbus

Європейський авіакосмічний концерн Airbus SA отримав понад 270 замовлень на нову модель далекомагістрального вузькофюзеляжного літака A321XLR.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

50 таких лайнерів замовила найбільша авіакомпанія в світі American Airlines. Угода передбачає конвертацію існуючого замовлення на 30 A321neo в A321XLR і придбання додаткових 20 A321XLR.

Крім того, літаки зі збільшеною дальністю польоту викликали інтерес з боку австралійської Qantas Airways Ltd - перевізник уклав договір на придбання 36 A321XLR, включаючи конвертацію раніше замовлених 26 машин сімейства A320neo і тверде замовлення на 10 літаків A321XLR.

Ще 50 лайнерів замовила Indigo Partners і три інші авіакомпанії, що входять до складу групи. Двадцять літаків A321XLR будуть поставлені Wizz Air, 18 - Frontier, а 12 - jetSMART.

Про початок розробки A321XLR було оголошено 17 червня, перші поставки почнуться в 2023 році. Очікується, що літак зможе виконувати рейси дальністю до 8,7 тис км, що на 15% більше, ніж у далекомагістрального A321LR.

За словами представників Airbus, A321XLR дозволить авіаперевізникам скоротити витрату пального в розрахунку на одного пасажира на 30% в порівнянні з літаками попереднього покоління.

Передбачається, що новий літак можна буде використовувати на менш завантажених далекомагістральних напрямках, на яких наразі літають широкофюзеляжні літаки.

Крім того, Taiwan China Airlines підписала договір на придбання 11 літаків A321neo і збирається взяти ще 14 лайнерів цього типу в лізинг.

Також ірландська лізингова компанія Accipiter Holdings уклала угоду про придбання 20 літаків A320neo.

Акції Airbus в ході торгів в Парижі дорожчають на 0,4%. З початку року капіталізація компанії злетіла на 47%, до 95,2 млрд євро.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max. 13 березня до заборони приєдналась Україна.

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