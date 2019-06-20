Авиакомпании мира выстроились в очередь на новый самолет Airbus

Европейский авиакосмический концерн Airbus SA получил свыше 270 заказов на новую модель сверхдальнемагистрального узкофюзеляжного самолета A321XLR.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает "Интерфакс-Украина".

50 таких лайнеров заказала крупнейшая авиакомпания в мире American Airlines. Соглашение предусматривает конвертацию существующего заказа на 30 A321neo в A321XLR и приобретение дополнительных 20 A321XLR.

Кроме того, самолеты с увеличенной дальностью полета вызвали интерес со стороны австралийской Qantas Airways Ltd - перевозчик заключил договор на приобретение 36 A321XLR, включая конвертацию ранее заказанных 26 машин семейства A320neo и твердый заказ на 10 самолетов A321XLR.

Еще 50 лайнеров заказала Indigo Partners и три другие авиакомпании, входящие в состав группы. Двадцать самолетов A321XLR будут поставлены Wizz Air, 18 - Frontier, а 12 - jetSMART.

О начале разработки A321XLR было объявлено 17 июня, первые поставки начнутся в 2023 году. Ожидается, что самолет сможет выполнять рейсы дальностью до 8,7 тыс км, что на 15% больше, чем у дальнемагистрального A321LR.

По словам представителей Airbus, A321XLR позволит авиаперевозчикам сократить расход топлива в расчете на одного пассажира на 30% по сравнению с самолетами предыдущего поколения.

Предполагается, что новый самолет можно будет использовать на менее загруженных дальнемагистральных направлениях, по которым сейчас летают широкофюзеляжные самолеты.

Кроме того, Taiwan China Airlines подписала договор на приобретение 11 самолетов A321neo и собирается взять еще 14 лайнеров этого типа в лизинг.

Также ирландская лизинговая компания Accipiter Holdings заключила соглашение о приобретении 20 самолетов A320neo.

Акции Airbus в ходе торгов в Париже дорожают на 0,4%. С начала года капитализация компании взлетела на 47%, до 95,2 млрд евро.

Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max. 13 марта Украина присоединилась к запрету.

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