Для національного авіаперевізника можуть закупити 20 літаків Airbus: підписали меморандум

фото: офіс президента

Міністерство інфраструктури та Airbus підписали меморандум про взаєморозуміння щодо національного авіаперевізника.

Документ підписали міністр інфраструктури Олександр Кубраков та віце-президент Airbus у Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос під час форуму "Велике будівництво: авіація та туризм".

Зазначається, що меморандум закріплює спільну мету України та Франції - розвиток та співпраця у сфері авіації.

"Документ визначає алгоритм подальшого співробітництва держав у межах створення національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням ним повітряних суден", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

"Це такий перший крок, коли ми можемо почати співпрацювати як два рівноправних партнери", - сказав Кубраков.

"Ми бачимо, що в Україні – країні, яка має надзвичайно великий потенціал для туризму, для бізнесу й будь-яких нових можливостей, є великий потенціал для створення нового перевізника", - сказав віце-президент Airbus у Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос.

"Ми сьогодні святкуємо день народження нового українського держвного авіаперевізника. Його назва - Українські Національні Авіалінії - робоча, не робоча - але в документах вона буде саме така. Тобто компанія буде так називатись.

Ми розмуємо ринок, який трохи наляканий, що держава буде притискати. Я впевнений, і наші розрахунки це доводять, що ринок буде зростати, Нам всім точно вистаить місця, ми будемо обережні, ми постійно в діалозі з ринком. Компанія у періоді до 5 років точно буде прибутковою", - сказав Кубраков.

За його словами, серед стратегіних завдань авіаперевізника: захист стратегічних інтересів держави в авіаперевезеннях - евакуація громадян, забезпечення польотів на критично важливих маршрутах, прискорення відновлення авіагалузі після коронакризи.

Відповідно до тексту меморандуму з Airbus, який є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", зокрема, розглядається можливість лізингу/купівлі: шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220), 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); 4 широкофюзеляжних літаків (типу А330/350).

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться національний авіаперевізник Ukrainian national airlines (UNA) - Українські національні авіалінії.

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №6298, який передбачає виділення з держбюджету-2021 2,5 млрд на дороги, інфраструктурну субвенцію та на національного авіаперевізника.

Економічна правда