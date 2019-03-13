В Україні заборонили експлуатацію Boeing 737 Max

Державна авіаційна служба України заборонила польоти на літаках Boeing 737-8 MAX або Boeing 737-9 MAX над Україною, з неї чи до неї.

Про це йдеться у повідомленні Державіаслужби.

Після двох катастроф Boeing 737-8 MAX Європейське Агентство з безпеки польотів вирішило видати Аварійну директиву льотної придатності та призупинити комерційні транспортні перевезення двох вказаних моделей літака у межах території, зазначеної в положеннях Угоди щодо Європейського Союзу.

Рішення з безпеки польотів № 2019-01 Державіаслужби повністю співпадає з заходами EASA та інших країн та вважається тимчасовим.

Зазначається, що некомерційна експлуатація (наприклад перегінні польоти) не входять до сфери дії цього рішення. Окремі дозволи на виконання польотів з території України погоджуються з Державіаслужбою.

Нагадаємо:

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

Перед цим про заборону польотів цих літаків оголосила Великобританія, а пізніше — Німеччина, Франції, Ірландія та ще низка європейських країн.

Експлуатацію Boeing 737 Max 8 вже заборонили Китай, Австралія, Сінгапур, Ефіопія та Індонезія.

США відмовились зупиняти експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року літак індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Економічна правда