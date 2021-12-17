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Airbus зняв з виробництва свій найбільший комерційний авіалайнер

П'ятниця, 17 грудня 2021, 19:20
 
GUILLAUME SOUVANT/AFP via Getty Images

Компанія Airbus зняла з виробництва найбільший комерційний авіалайнер Airbus A380.

Про це пише Reuters.

16 грудня авіакомпанія Emirates отримала останній двопалубний Airbus A380.

У Європі лише одна із трьох комерційних авіакомпаній продовжить експлуатувати А380: британська British Airways.

Французька Air France та німецька Lufthansa вже списали свої чотидвигунові лайнери, замінивши їх іншими типами.

У Emirates, яка має зараз 123 одиниці А380, заявляють, що продовжуватимуть використовувати їх протягом наступних двох десятиліть, хоча згодом їх кількість, ймовірно, скоротиться в міру появи нових літаків.

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