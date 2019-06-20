Україна може отримати 500 мільйонів євро макрофіну вже до кінця року

Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро уже до кінця 2019 року, заявив голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн євро, і ми сподіваємося, що Україна вже протягом наступних місяців виконає всі необхідні умови для отримання цієї суми, і ми всі працюємо над цим. Сподіваємося, що вже до кінця року Україна отримає другий транш від ЄС", - сказав дипломат.

Він уточнив, що є ще п'ять умов, які Україні необхідно виконати.

"Здебільшого вони стосуються боротьби з корупцією, а також реформ в економічній сфері. Найбільш важлива з них - це введення НАЗК автоматизованої перевірки електронних декларацій держслужбовців", - зазначив Мінгареллі.

Серед умов, зафіксованих у договорі України з ЄС щодо макрофіну, які лишаються невиконаними, є ухвалення закону щодо протидії відмиванню грошей, про авторизованих економічних операторів, ухвалення середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації, реально діюча та ефективна система перевірки електронних декларацій, а також початок імплементації закону про ринок електричної енергії.

Європейська рада у червні 2018 року остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України в обсязі 1 млрд євро.

Нагадаємо, раніше в ЄС розповіли, за яких умов Україна зможе отримати 500 мільйонів євро.

Європейська правда