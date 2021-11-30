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Майже 60 бюджетних програм мають нульовий рівень фінансування 

Вівторок, 30 листопада 2021, 20:35
 
unsplash

За даними ДКСУ, станом на жовтень 2021 року за 57 бюджетними програмами взагалі не було проведено фінансування - при річному плані за цими програмами у 8,72 млрд гривень.

Про це йдеться у звітності казначейства.

Незначна частина з цієї суми (771 млн) пояснюється незатвердженими паспортами бюджетних програм та програмами, за якими відсутні затверджені порядки використання бюджетних коштів (580,9 млн).

Топ-3 найбільші програми із цього списку:

  • Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку - 1,5 млрд грн.
  • Резервний фонд - 1,06 млрд.
  • Створення системи охорони морських кордонів - 849,1 млн.

Нагадуємо:

Станом на вересень 2021 року таких програм було 70, при річному плані за ними у 14,8 мільярда гривень. А до топ-3 входили програми з заходів, що пов'язані з боротьбою з COVID-19 на 1,43 млрд грн, та розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров`я - 2,3 млрд грн, по яким вже почалось фінансування.

Ілля Колдомасов, ЕП

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