Для отримання 500 мільйонів євро макрофіну Україна має співпрацювати з МВФ, нагадали в ЄС

Продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом є однією з умов отримання нашою країною другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу в обсязі 500 мільйонів євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі УНІАН нагадав голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.

"МВФ - одна з умов. Україна повинна перебувати у програмі з МВФ, щоб отримати нашу макрофінансову підтримку", - сказав Мінгареллі.

За його словами, є й інші умови, але оскільки діалог щодо їх виконання з українською владою триває, назвати конкретних дат надання траншу він не може.

"Не можу сказати. Обговорення між Єврокомісією і міністром фінансів Маркаровою щодо оцінки повноти виконання умов програми триває. Діалог триває, але я не можу назвати жодних дат", - додав Мінгареллі.

Європейська рада у червні 2018 року остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України в обсязі 1 млрд євро.

У грудні Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.

15 березня в Мінфіні повідомили, що в Україні працює оціночна місія Євросоюзу з питання надання нашій країні другого траншу макрофінансової допомоги в обсязі 500 млн євро, прогнозуючи отримання цих коштів не раніше квітня.

Європейська правда