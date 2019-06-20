Украина может получить 500 миллионов евро макрофина уже до конца года
Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже к концу 2019 года, заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".
"У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы, и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС", - сказал дипломат.
Он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить.
"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них - это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", - отметил Мингарелли.
Среди условий, зафиксированных в договоре Украины с ЕС по макрофину, которые остаются невыполненными, является принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации, реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций, а также начало имплементации закона о рынке электроэнергии.
Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.
В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.
Напомним, ранее в ЕС рассказали, при каких условиях Украина сможет получить 500 млн евро.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua