Українці зможуть купувати акції західних компаній через банківський додаток – джерела

unsplash

Один із банків, який працює в Україні, планує запустити функцію торгівлі цінними паперами іноземних компаній за допомогою свого банківського застосунку.

Про це Економічній правді повідомили джерела на банківському ринку.

Відповідну функцію у тестовому режимі планують запустити вже 28 грудня цього року. До 10 січня 2022 року такі операції зможе проводити лише група клієнтів-тестувальників. Приєднатися до пілотної групи зможуть клієнти банку з 6 грудня.

У січні 2022 року опція торгівлі цінними паперами через банківський застосунок стане доступною усім клієнтам цього банку.

Всі операції з торгівлі цінними паперами будуть в межах українського законодавства: розрахунки будуть відбуватися у гривні, прибутки обкладатимуться податками (їх сплачуватиме за клієнта банк).

Акції компаній, які можна буде купувати через застосунок цього банку, вже допущені до торгів на українському фондовому ринку. Зокрема, мова йде про акції Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, VISA тощо.

Як зазначають джерела ЕП, у банківському додатку можна буде здійснювати купівлю від однієї акції (середня вартість однієї акції допущених до торгів в Україні західних компаній складає близько 150 доларів або 4000 грн).

Купівля та продаж акцій буде здійснюватися за цінами, які відповідають котируванням на міжнародних біржах. Торгова сесія буде доступна у робочі дні з 16.30 до 23.00 за київським часом.

Очікується, що банк не стягуватиме комісій за проведення операцій з купівлі-продажу акцій до весни 2022 року.

Раніше стало відомо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до торгівлі на фондовому ринку України акції 15 міжнародних компаній, зокрема Alphabet Inc. (корпорація, що володіє продуктами Google), Amazon тощо.

З повним переліком іноземних цінних паперів, допущених до обігу в Україні, можна ознайомитись за посиланням.

Ярослав Вінокуров, ЕП