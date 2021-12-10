За 9 місяців 2021 року "Нафтогаз" отримав 4,4 мільярда збитку

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За 9 місяців 2021 року НАК "Нафтогаз України" отримала 4,37 млрд грн збитку - це майже у 4 рази менше, ніж за відповідний період попереднього року (тоді збиток становив 17,03 млрд грн).

Про це йдеться у скороченій консолідованій фінансовій проміжній звітності компанії за 9 місяців 2021 року, повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК.

Зазначається, що звітність підготовлена у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Ця фінансова звітність не перевірена аудитом. "Перевірена аудитом консолідована звітність за підсумками 2021 року буде оприлюднена навесні 2022 року", - кажуть в "Нафтогазі".

Консолідована фінансова звітність включає в себе результати діяльності НАК "Нафтогаз України" як окремої юридичної особи та всіх підприємств, що контролюються компанією.

При цьому, дохід "Нафтогазу" та підконтрольних йому компаній за дев'ять місяців становив 136,7 млрд грн проти 104,5 млрд грн за аналогічний період 2020 року

"В опублікованій раніше фінансовій звітності НАК "Нафтогаз України" як окремої юридичної особи зафіксовано чистий прибуток у сумі 9,78 млрд грн за 9 місяців 2021 року. За відповідний період попереднього року - збиток 18,65 млрд грн", - резюмували в компанії.

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Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" отримала 2,5 млрд грн чистого прибутку за 3 квартал 2021 року.

НАК "Нафтогаз" отримав за результатами першої половини року збиток у 1,7 мільярда грн.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Кабінет міністрів у квітні звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Тоді ж уряд призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Згодом кадрові перестановки поширилися на правління та наглядову раду НАКу. Так, уряд 28 вересня призначив чотирьох членів правління НАК "Нафтогаз" до прийняття новим складом наглядової ради рішень щодо правління.

Напередодні цього ЕП з посиланням на власні джерела повідомила, що Кабінет Міністрів 27 вересня звільнив трьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз". Це дозволило уряду набути повноважень наглядової ради і призначити чотирьох нових членів правління.

Перед тим КМУ звільнив двох членів правління НАКу: Теклюка та Перелому.

Конкурс на нових незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу" оголосили лише наприкінці жовтня.

Економічна правда