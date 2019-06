Huawei знизила прогноз виручки на 30 мільярдів доларів

Компанія Huawei очікує зниження передбачуваної виручки на 30 доларів мільярдів на рік — до 100 мільярдів доларів.

Про це заявив засновник і гендиректор Huawei Рен Женфей.

"Я думаю, що в найближчі два роки ми скоротимо наші потужності, наша виручка скоротиться приблизно на 30 млрд доларів в порівнянні з прогнозом, тому виручка від продажів в цьому і наступному році складе близько 100 млрд доларів", – заявив глава Huawei.

Раніше повідомлялося, що замість Android Huawei може використовуватив своїх смартфонах одну з версій операційної системи Sailfish.

Як відомо, влада США наказала американським компаніям припинити будь-яку бізнес-співпрацю з Huawei.

Через це Google пообіцяв відлучити гаджети Huawei від своєї операційної системи Android, а найбільші виробники мікросхем і електронних складових, такі як Intel, Qualcomm і ARM, повинні зупинити поставку своєї продукції для китайської компанії.

Американська компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з Huawei. У зв'язку з цим Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.

Крім Google співробітництво з Huawei призупинили ще чотири компанії - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

