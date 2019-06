Huawei снизила прогноз выручки на 30 миллиардов долларов

Компания Huawei ожидает снижения предполагаемой выручки на 30 долларов миллиардов в год - до 100 миллиардов долларов.

Об этом заявил основатель и гендиректор Huawei Рен Женфей, сообщает НВ.Бизнес по ссылкой на CNN .

"Я думаю, что в ближайшие два года мы сократим наши мощности, наша выручка сократится примерно на 30 млрд долларов по сравнению с прогнозом, поэтому выручка от продаж в этом и следующем году составит около 100 млрд долларов", — заявил глава Huawei.

Ранее сообщалось, что вместо Android Huawei может використовуватив своих смартфонах одну из версий операционной системы Sailfish.

Как известно, власти США приказала американским компаниям прекратить любую бизнес-сотрудничество с Huawei.

Поэтому Google пообещал отлучить гаджеты Huawei от своей операционной системы Android, а крупнейшие производители микросхем и электронных составляющих, такие как Intel, Qualcomm и ARM, должны остановить поставку продукции для китайской компании.

Напомним:

Американская компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. В связи с этим Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановили еще четыре компании - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.

США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".

