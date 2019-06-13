"Бориспіль" скасував знижений тариф на послуги нового паркінгу

Дмитро Ларін

Аеропорт "Бориспіль" завершив дію спеціального тарифу 1 гривня/година на новому багаторівневому паркінгу поруч з терміналом D, який був введений на період тестування обладнання нового комплексу.

Про це повідомили avianews.com в прес-службі аеропорту.

Тепер на стоянці діють стандартні тарифи. Плата за розміщення автомобіля на всіх чотирьох поверхах становить 30 грн на годину.

На перших двох поверхах діє знижений тариф за добове розміщення - 300 грн/добу.

Таким чином, якщо пасажир хоче залишити свій автомобіль на тривалий час, йому необхідно припаркувати його на перших двох поверхах. У разі, якщо машина буде залишена на третьому або четвертому поверхах паркінгу, буде застосовуватися тільки годинний тариф, який передбачає плату 720 грн на добу (24 години*30 грн/год).

Перша черга багаторівневого паркінгу відкрита 23 травня 2019 року. Вона зведена на кошти аеропорту "Бориспіль" і може розмістити одночасно 1019 автомобілів.

Також на території підприємства діють кілька стоянок для тривалого розміщення автомобілів, на яких діє ціна 80 грн/добу, однак у зв'язку зі зростанням пасажиропотоку на них може не бути вільних місць.

Читайте також: "Недобуд" десятиріччя: у "Борисполі" запустили багаторівневий паркінг