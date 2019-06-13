"Борисполь" отменил сниженный тариф на услуги нового паркинга

Дмитрий Ларин

Аэропорт "Борисполь" завершил действие специального тарифа 1 гривна/час на новом многоуровневом паркинге рядом с терминалом D, который был введен на период тестирования оборудования нового комплекса.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе аэропорта.

Теперь на стоянке действуют стандартные тарифы. Плата за размещение автомобиля на всех четырех этажах составляет 30 грн в час.

На первых двух этажах действует сниженный тариф за суточное размещение — 300 грн/сутки.

Таким образом, если пассажир хочет оставить свой автомобиль на длительное время, ему необходимо припарковать его на первых двух этажах. В случае, если машина будет оставлена на третьем или четвертом этажах паркинга, будет применяться только часовой тариф, который подразумевает плату 720 грн в сутки (24 часа*30 грн/час).

Первая очередь многоуровневого паркинга открыта 23 мая 2019 года. Она возведена на средства аэропорта "Борисполь" и может разместить одновременно 1019 автомобилей.

Также на территории предприятия действуют несколько стоянок для длительного размещения автомобилей, на который действует цена 80 грн/сутки, однако в связи с ростом пассажиропотока на них может не быть свободных мест.

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