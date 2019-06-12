Зеленський дав посаду Абромавичусу

Екс-міністра економічного розвитку Айвараса Абромавичуса призначили членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в указі президента від 12 червня.

23 травня Абромавичус заявив, що обговорював з президентом Зеленським своє можливе призначення. За його словами, він хотів би працювати в уряді чи на держпідприємстві, але не в АП чи парламенті.

Нагадаємо:

У 2014 році Айвараса Абромавичуса особисто запросив до команди президент України Петро Порошенко. Він надав йому українське громадянство й звернувся до фракції "Солідарність" з пропозицією висунути його на посаду міністра економічного розвитку й торгівлі.

В лютому 2016 року міністр економіки Абромавичус заявив про свою відставку. Коли в нього запитали про причини, він сказав, що не хоче, аби на нього тисли окремі політики. Зокрема, тоді прозвучало прізвище Кононенка.

Останній, за словами міністра, проти його волі намагався призначити йому заступником Андрія Пасішника. У ЗМІ потрапили скрін-шоти переписки Абромавичуса і Пасішника. "Мене запрошував до себе Кононенко. Сказав, що з прем'єром вони погодили", - написав Пасішник Абромавичусу.

У 2019 Абромавичус працював у команді кандидата в президенти Володимира Зеленського в якості радника та експерта.