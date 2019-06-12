Зеленский дал должность Абромавичусу
Среда, 12 июня 2019, 12:41
Экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичуса назначили членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом говорится в указе президента от 12 июня.
23 мая Абромавичус заявил, что обсуждал с президентом Зеленским свое возможное назначение. По его словам, он хотел бы работать в правительстве или на госпредприятии, но не в АП или парламенте.
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