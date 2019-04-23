Samsung відклав запуск смартфона з екраном, що складається

Південнокорейська компанія Samsung відкладає вихід однієї з найочікуваніших своїх новинок - смартфона Galaxy Fold з екраном, що складається навпіл.

Про це пише BBC.

Це відбулося незабаром після того, як відразу кілька оглядачів, які отримали гаджети для попередніх тестів, повідомили про те, що їх пристрої зламалися в ході випробувань.

Представники компанії заявили, що Samsung припиняє початок продажів цієї моделі, щоб ретельно проаналізувати відгуки і провести додаткові тести.

У квітні кілька рецензентів, які пишуть про мобільні пристрої, отримавши для випробувань Samsung Galaxy Fold, виявили, що дисплеї їх пристроїв перестали функціонувати після декількох днів роботи.

Компанія не повідомляє, коли гаджети надійдуть на ринок. Дату початку продажів обіцяють оприлюднити в найближчі тижні.

У заяві, підготовленій Samsung, йдеться, що кілька пристроїв, можливо, вийшли з ладу через вплив на незахищені частини шарніра, що з'єднує дві половини екрану.

Повідомляється також про деякі неназвані "речовини", які були виявлені всередині одного з пристроїв і могли вплинути на його функціонування.

Презентації нової моделі, які повинні були відбутися в Гонконзі і Шанхаї на цьому тижні, також відкладені.

Старт продажів Galaxy Fold був запланований на 29 квітня в США і на 3 травня у Великій Британії.

Представники компанії повідомили про почате розслідування причин поломок зразків, наданих для оглядів.

Згідно з його попередніми результатами, кілька оглядачів просто відірвали покриття дисплея, прийнявши його за захисну плівку.

"Нам треба поліпшити керівництво користувача, включаючи пункти, які стосуються захисту екрану" - йдеться в заяві розробників південнокорейського виробника електроніки.

Основні конкуренти Samsung з Китаю, компанії Huawei і Xiaomi, також розробляють моделі з дисплеєм, що складається, але вихід своїх пристроїв поки не анонсували.

Смартфони ціною 1800 фунтів у Великобританії, або 1980 доларів в США ніколи не розглядалися як моделі для масового покупця, пише BBC.

Але вихід Galaxy Fold повинен був продемонструвати інноваційність технологій південнокорейського гіганта і залучити покупців в його магазини.

Південнокорейська компанія змагалася в запуску смартфона з екраном, що складається, з китайськими конкурентами з Huawei, які також анонсували вихід своєї версії такого гаджета, але поки не надали його для тестування.

Обидва виробники обіцяють, що дисплеї їх пристроїв витримують по 100 тисяч відкриттів/закривань без поломок, грунтуючись при цьому на результатах лабораторних випробувань.

Однак в реальності тестерам знадобилося менше 48 годин, щоб зламати пристрій Samsung.