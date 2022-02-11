"Дочка" Samsung придбала український стартап

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Дочірнє підприємство Samsung Electronics, компанія HARMAN International, купило український стартап Apostera.

Про це повідомляє dev.ua.

Apostera розвиває технології доповненої реальності в автомобілях. Її ідеєю було лобове скло авто як проєкційний дисплей. Мета – допомагати водієві орієнтуватися на дорозі.

У 2018 році Apostera стала постачальником для Audi. Електрокар Audi Q4 e-tron з проєкційною навігацією офіційно представили навесні 2021 року.

За даними Forbes, у 2019 і у 2020 роках виторг стартапу був на рівні 4 млн євро, а у 2021 мав збільшитися на 50%.

CEO Apostera – Андрій Голубинський, який має 15-річний досвід у галузі automotive, CTO – Віктор Здобніков, має 12 років досвіду в computer vision, AR.

Програмні рішення Apostera для доповненої реальності і змішаної реальності розширять пропозицію автомобільної продукції HARMAN і поставлять компанію в авангарді автомобільного дизайну AR/MR.

"Рішення Apostera для змішаної реальності поєднує в собі доповнену реальність, машинне навчання, комп’ютерне зір і злиття датчиків в апаратно-незалежній програмній платформі. У поєднанні з портфелем продуктів HARMAN для цифрових кабін ці нові програмні рішення усунуть розрив між фізичним і цифровим світом", – йдеться у повідомленні компанії.

Співробітники Apostera приєднаються до HARMAN у складі автомобільного підрозділу компанії.

У стартапі Apostera більше 100 співробітників в офісах Києва, Одеси та Санкт‑Петербурга. Головний офіс — у Мюнхені.