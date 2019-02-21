Samsung представила розкладний Galaxy Fold вартістю 1980 доларів

Samsung показала свій розкладний смартфон Galaxy Fold з двома дисплеями і шістьма камерами.

Про це повідомляє The Verge.

Смартфон, представлений на презентації Galaxy Unpacked 2019, надійде в продаж 26 квітня. Його вартість стартує від 1980 доларів (53,5 тисячі гривень).

Апарат оснащений двома дисплеями. Основний має діагональ 7,3 дюйма і роздільну здатність 1536 × 2152, а додатковий - 4,6 і роздільну здатність 840 × 1960.

У Galaxy Fold шість камер - 3 основних на задній панелі на 16 і 12 Мп, дві на внутрішній стороні на 10 і 8 Мп і одна на зовнішньої на 10 Мп.

Смартфон оснащений процесором нового покоління з 7-нм техпроцесом, 12 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої пам'яті типу UFS 3.0. Це перший апарат на ринку з подібною пам'яттю - по швидкості роботи вона в 2 рази швидше UFS 2.1.

У складеному стані товщина смартфона становить 17 мм, в розкладеному - 6,9 мм.

Galaxy Fold отримав акумулятор на 4380 мАг, розділений на два кластери. Щось подібне раніше зробила Apple в iPhone X, щоб збільшити ємність батареї.

Зазначимо, на ринку смартфонів України Xiaomi випередила Samsung.