Samsung представив лінійку Galaxy S22: що в ній нового

Galaxy S22 Ultra фото samsung

Техкомпанія Samsung презентувала нові смартфони Galaxy S22, S22+ та флагманський Ultra з новим процесором та оновленою камерою.

Про це йдеться у повідомленнях компанії.

Що всередині Galaxy S22 та S22+

Смартфони отримали алюмінієві корпуси нове захисне скло Corning Gorilla Glass Victus+ на екрані та задній панелі пристрою.

Обидва обладнані дисплеєм Dynamic AMOLED 2X. Для Galaxy S22 із діагоналлю 5,1 дюйма яскравіть екрану сягає 1300 нт, а для моделі "плюс" із діагоналлю 6,6 дюйма – 1750 нт. Частота оновлення дисплею становить 120 Гц.

Samsung приділив увагу камері й покращив її, зокрема, для нічної зйомки. Сенсори стали на 23% більше, тож камера сприйматиме більше світла.

Galaxy S22 фото samsung

Обидві моделі отримали головну камеру у 50 МП, телелінзу у 10 МП та лінзу для ширококутної зйомки зі здатністю 12 МП. Фронтальна камера також має 10 МП.

Також Samsung покращив автофокус та стабілізацію під час зйомки відео, а також оновив технологію штучного інтелекту, завдяки якій портретний режим тепер вміє знімати домашніх улюбленців.

Обидві моделі, заявляє виробник, можуть понад добу працювати без підзарядки з батареями ємністю 3700 мА-год та 4500 мА-год для для S-моделі та для S+ відповідно. Вони також отримали процесори у 5 нанометрів, технологію швидкої зарядки потужністю 25W (S-модель) та 45W ( S+).

У всіх моделях лінійки з’являється фунція Samsung Wallet, яка поєднує у собі цифрову оплату, посвідчення особи, квитки тощо. Залишається захист за допомогою відбитку пальця.

Смартфони мають стандарт захисту від вологи IP68 та підтримують 5G. Моделі доступні у чорному, білому, зеленому кольорах та "рожевому золоті" та конфігураціях із "оперативкою" у 8 Гб та пам’яттю 128 Гб та 256 Гб.

Чим відрізняється Ultra

S22 Ultra став поєднанням "спадку" серії смартфонів Note та S, стверджують у компанії. Модель отримала вбудований стилус S Pen та доступна у чотирьох кольорах: чорному, білому, зеленому та бургунді.

Смартфон обладнаний відразу п’ятьма камерами: фронтальною з роздільністю 40 МП, для ширококутної зйомки у 12,5 МП та головну камеру у 108 МП. Дві телелінзи мають роздільність 10 МП кожна. У Samsung кажуть, що камера дозволяє здійснювати стократний зум.

Galaxy S22 Ultra фото samsung

Дисплей діагоналлю 6,8 дюйма має аналогічні характеристики з S та S+ моделями. У порівнянні з "сусідами" у серії, Ultra має більшу батарею об’ємом 5000 мА-год.

Він обладнаний акселерометром, барометром, сканером відбитків пальців, гіроскопом, геомагнітним датчиком та датчиком Гола.

Модель доступна у чотирьох конфігураціях пам’яті: від 8 до 12 Гб оперативної пам’яті та 128 Гб до 1 Тб