Samsung очолив ринок смартфонів за підсумками 2021 року: хто ще в топ-3

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Світові поставки смартфонів зросли на 4% у річному вимірі та досягли 1,39 млрд одиниць у 2021 році - на ринку лідирувала компанія Samsung (271 млн одиниць).

Про це йдеться у звіті аналітиків Counterpoint Research.

Світові поставки у 4 кварталі минулого року скоротились на 6% у річному вимірі та досягли 371 млн од.

"Світовий ринок смартфонів виріс вперше з 2017 року. Але попри зростання на 4%, річні поставки залишалися нижче рівня до пандемії через продовження впливу COVID-19, а також через брак компонентів", - кажуть аналітики.

При цьому, лідером на ринку торік залишився Samsung - ріст на 6%, компанія продала понад 270 млн смартфонів по всьому світу.

На другому місці Apple, який скоротив розрив: 237,9 млн смартфонів торік - це на 18% більше, ніж у 2020-м.

Топ-3 замикаєє Xiaomi - китайська компанія відвантажила понад 190 мільйонів смартфонів у 2021 році - це на 31% більше 2020 року.

Також у топ-5 виробник OPPO (143,2 млн, +28%) та Vivo (131,3 млн, +21%).

Повідомляється також, що Motorola стала найбільш швидкозростаючим брендом на ринку. Це пов'язують із відходом LG з ринку США, низькою ціною та зростаючою популярністю в Латинській Америці.

Еокномічна правда