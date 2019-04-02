Банк інвестицій і заощаджень змінив голову правління

Головою правління столичного Банку інвестицій і заощаджень (БІЗ-Банк) із 1 квітня 2019 року став Віталій Зінник, який із 21 червня 2018 року керував банком у статусі виконуючого обов'язки.

Про це з посиланням на повідомлення фінустанови у системі розкриття НКЦПФР повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що таке рішення наглядова рада банку прийняла після погодження Національним банком цього призначення у кінці березня.

Зінник із лютого 2017 року обіймав посаду фінансового директора БІЗ-Банку. Влітку минулого року він змінив на посту свого керівника — Олександр Омельченко, який звільнився за власним бажанням.

До цього Зінник був директором ТОВ "ФК" Композит-факторинг". У 2014-2015 роках — виконавчим директором у роботі з клієнтами Кредитпромбанку. В останньому він з 2006 року був директором департаменту фондових операцій і довірчого управління.

БІЗ-Банк заснований у 2005 році. За даними Нацбанку на 1 січня 2019 року, його найбільшими акціонерами були: Сергій Лагур (17,5% акцій), Степан Івахів (23,3%), Андрій Попов (15%), Петро Димінський (5,67%), Інна Москаленко (9,3792%), Жанна Димінська (4,33%), Валерій Горбатюк (4,19%).

За розміром чистих активів на 1 січня 2019 року БІЗ-Банк займав 29-е місце (4,59 млрд грн) серед 77 діючих банків країни.

Нагадаємо, Банку інвестицій і заощаджень довелося висунути нового кандидата на пост глави правління, оскільки подана ним у грудні 2018 року кандидатура не була схвалена Національним банком.

Нагадаємо, в червні 2018 року НБУ оштрафував Банк інвестицій та заощаджень на 5 млн гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Раніше БІЗ-банк зобов'язали ліквідувати 1,046 млрд грн нестачі капіталу виконанням планів реструктуризації до 31 грудня 2019 року.