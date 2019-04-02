Банк инвестиций и сбережений сменил главу правления

Главой правления столичного Банка инвестиций и сбережений (БИС-Банк) с 1 апреля 2019 года стал Виталий Зинников, который с 21 июня 2018 года руководил банком в статусе исполняющего обязанности.

Об этом со ссылкой на сообщение финучреждения в системе раскрытия НКЦБФР сообщает Интерфакс-Украина.

Сообщается, что такое решение набсовет банка принял после согласования Национальным банком этого назначения в конце марта.

Зинников с февраля 2017 года занимал должность финансового директора БИС-Банка. Летом прошлого года он сменил на посту своего руководителя —Александра Омельченко, который уволился по собственному желанию.



До этого Зинников был директором ООО "ФК "Композит-факторинг". В 2014-2015 годах – исполнительным директором по работе с клиентами Кредитпромбанка. В последнем он с 2006 года был директором департамента фондовых операций и доверительного управления.



БИС-Банк основан в 2005 году. По данным Нацбанка на 1 января 2019 года, его крупнейшими акционерами являлись Сергей Лагур (17,5% акций), Степан Ивахив (23,3%), Андрей Попов (15%), Петр Дыминский (5,67%), Инна Москаленко (9,3792%), Жанна Дыминская (4,33%), Валерий Горбатюк (4,19%).

По размеру чистых активов на 1 января 2019 года БИС-Банк занимал 29-е место (4,59 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Напомним, Банку инвестиций и сбережений пришлось выдвинуть нового кандидата на пост главы правления, поскольку поданная им в декабре 2018 года кандидатура не была одобрена Национальным банком.

Напомним, в июне 2018 года НБУ оштрафовал Банк инвестиций и сбережений на 5 млн гривень за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Ранее БИС-банк обязали ликвидировать 1,046 млрд грн нехватки капитала выполнением планов реструктуризации до 31 декабря 2019 года.