НБУ вперше опублікував результати стрес-тестів найбільших банків

Національний банк України вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів і вже проведених ними за вимогою НБУ заходів капіталізації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані НБУ.

Найбільшу (за абсолютною сумою) потребу в покритті браку капіталу зараз відчуває державний Укрексімбанк – 10,973 млрд грн. Згідно з оприлюдненими даними, вирішити цю проблему банк має виконанням плану реструктуризації до кінця наступного року.



НБУ зазначає, що друга за величиною нестача капіталу була встановлена у ВТБ Банку, "дочки" однойменного російського державного банку, однак цю фінустанову вже визнано неплатоспроможною.



Після проведених банками заходів сьогодні лише один із них потребує прямої докапіталізації у першому кварталі 2019 року – Мегабанк на 611 млн грн. Цій же фінустанові необхідно шляхом виконання плану реструктуризації до кінця наступного року покрити ще 2,266 млрд грн нестачі капіталу, що є другим після Укрексімбанку показником.



Крім того ще шість банків повинні ліквідувати сумарно 6,5 млрд грн нестачі капіталу виконанням планів реструктуризації до 31 грудня 2019 року: "Кредит-Дніпро" – 2,078 млрд грн, Ощадбанк – 1,588 млрд грн, Альфа-Банк – 1,051 млрд грн, Банк інвестицій та заощаджень – 1,046 млрд. грн., Промінвестбанк, підконтрольний російському державному ВЕБ, – 599 млн грн і "Південний" – 169 млн грн.



НБУ уточнює, що лише за підсумками оцінки якості активів (asset quality review - AQR) та стрес-тестування за несприятливим сценарієм, 24 банки, на які припадає 94% всіх активів банківської системи України, загальна потреба в капіталі 13 банків за несприятливим сценарієм була оцінена у 42,1 млрд грн, а без ВТБ Банку – у 34,7 млрд грн.



З урахуванням заходів, здійснених банками і верифікованих НБУ, на кінець 2018 року ця цифра знизилася до 19,7 млрд грн. З 13 банків повністю закрили потребу в капіталі за несприятливим сценарієм чотири банки: ПУМБ, Універсал Банк, банк "Восток" і Сбербанк. Ще три банки більш ніж на половину виконали плани реструктуризації: "Південний", Альфа-Банк і Ощадбанк, зазначає НБУ.



Він наголошує, що в інших банків є час до кінця 2019 року на повне виконання планів реструктуризації. У рамках відповідного плану допускаються заходи з покращення якості кредитного портфеля, реструктуризація кредитів (зокрема, відповідно до закону "Про фінансову реструктуризацію"), посилення застав, стягнення застав за проблемними кредитами, продаж непрофільних активів, оптимізація операційних витрат та інші заходи.



Нацбанк також зазначає, що за підсумками AQR і екстраполяції, з 56 банків, які не проходили стрес-тести, у чотирьох була виявлена потреба в капіталі на звітну дату - початок 2018 року. Два банки до моменту завершення діагностики були вже достатньо капіталізовані, а ще два банки - "Глобус" і Містобанк - потребували докапіталізації, проте на кінець 2018 року вже виконали необхідні заходи.



Як наголошується в повідомленні регулятора, він планує і надалі здійснювати оцінку стійкості банків і банківського сектору та публікувати її результати в розрізі банків. Перелік банків, а також оновлені підходи до стрес-тестування в 2019 році НБУ має намір оприлюднити в січні.

Нагадаємо, НБУ зобов'язав банки опублікувати до 28 грудня результати оцінки їхньої стійкості.

Звітність не опублікували банки, щодо яких були підозри, що саме вони потребують найбільших засобів: держбанки (Ощадбанк, Укрексімбанк) і банки з російським держкапіталом (Сбербанк, Промінвестбанк і неплатоспроможний ВТБ Банк).

Капіталізації не потребують ПриватБанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Креді Агріколь Банк, ОТП Банк.