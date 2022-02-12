Всі розділи
Укр / Рус

Держбанки суттєво скоротили обсяги непрацюючих кредитів

Субота, 12 лютого 2022, 14:11 - Ілля Колдомасов

Держбанки суттєво скоротили обсяги непрацюючих кредитів, що стало причиною істотних скорочень проблемних кредитів у всьому банківському секторі. 

Про це йдеться у даних НБУ, зазначається у публікації SOE Weekly для ЕП.

Державні банки знизили обсяг непрацюючих кредитів (NPL) на 56,2 млрд грн, що становить майже дві третини від загального скорочення по банківському сектору.

Частка непрацюючих кредитів у державних банках за рік зменшилась на 10,3 відсоткових пункти (з 57,4% до 47,1%). При цьому вони все ще становлять понад 70% сукупного NPL-портфеля.

Загальний обсяг таких кредитів в українських банках зменшився на 85,2 млрд грн у 2021 році. Частка непрацюючих кредитів у портфелі українських банків за рік зменшилась на 11 відсоткових пункти (з 41% до 30%).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

банк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Укрпошта витратить на власний банк понад мільярд 9 лютого 2022, 18:35
Спір за "головний банк країни": аргументи прихильників і противників купівлі банку "Укрпоштою" 9 лютого 2022, 13:30
Банк Ахметова отримав дозвіл на придбання "дочки" польського банку 3 лютого 2022, 20:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті