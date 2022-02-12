Держбанки суттєво скоротили обсяги непрацюючих кредитів, що стало причиною істотних скорочень проблемних кредитів у всьому банківському секторі.

Про це йдеться у даних НБУ, зазначається у публікації SOE Weekly для ЕП.

Державні банки знизили обсяг непрацюючих кредитів (NPL) на 56,2 млрд грн, що становить майже дві третини від загального скорочення по банківському сектору.

Частка непрацюючих кредитів у державних банках за рік зменшилась на 10,3 відсоткових пункти (з 57,4% до 47,1%). При цьому вони все ще становлять понад 70% сукупного NPL-портфеля.

Загальний обсяг таких кредитів в українських банках зменшився на 85,2 млрд грн у 2021 році. Частка непрацюючих кредитів у портфелі українських банків за рік зменшилась на 11 відсоткових пункти (з 41% до 30%).