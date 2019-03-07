Міжнародна група скаржиться на незаконні дії одеської податкової

ТОВ "Укратлантік", українська дочірня компанія французької групи Atlantic, скаржиться на незаконні дії Одеської податкової служби — начебто та не повертає компанії податок на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомляє прес-служба групи.

У зв’язку з цим організація має намір припинити експорт бойлерів і конвекторів, а також вдвічі скоротити штат підприємства в Одесі.

"Якщо ситуація не буде вирішена протягом місяця, ми будемо змушені зробити кардинальні кроки — зупинити експорт продукції і скоротити більше ста працюючих", — сказав директор "Укратлантік" Філіп Букьо.

У компанії наголосили на тому, що такі дії податкової "тягнуть за собою серйозні фінансові ризики для іноземних і особливо французьких компаній". А також додали, що будуть вимушені припинити експортну діяльність, а отже, різко скоротити свій оборот і кількість робочих місць

Як повідомили у компанії, з серпня 2017 року Одеська податкова служба заборгувала "Укратлантік" 51,2 млн грн. Це, зазначають у компанії, вкрай негативно позначається на її фінансовій ситуації.

Із цієї суми 9 млн грн — підтверджені кошти на відшкодування ПДВ в Одеському окружному адміністративному суді. Однак "Укратлантік" досі не отримав ці кошти.

Також у компанії скаржаться, що починаючи з серпня 2017 року кожне відшкодування ПДВ, подане до Одеської податкової, супроводжувалося податковою інспекцією.

"Укратлантік" вже пройшов 9 податкових перевірок. Кілька інспекцій були юридично необґрунтованими, згодом компанія оскаржила їх у суді. Зараз "Укратлантік" залучений до 11 податкових справ, що розглядаються в Одеському окружному адміністративному суді. Це призводить до того, що додаткові ресурси спрямовуються на боротьбу з податковими органами, включаючи високі витрати на численні судові процеси", — зазначили у компанії.

У результаті "Укратлантік" звернувся за підтримкою до Ради бізнес-омбудсмена. Однак рекомендації омбудсмена податкова проігнорувала.

У "Укратлантік" додають, що незаконні дії Одеської податкової служби ставлять під загрозу бізнес-модель компанії.

"Така ситуація негативно позначається на діловій репутації та інвестиційному кліматі України", - зазначили в компанії.

ТОВ "Укратлантік" засноване у 2008 році для запуску в Одесі заводу з виробництва бойлерів і опалювальних панелей під ТМ "Atlantic". За час роботи група інвестувала у розвиток підприємства 400 млн грн. На заводі працює 225 осіб. Виручка "Укратлантік" у 2017 році становить 859 млн грн, із яких 38% складають продажі в Україні і 62% – за кордоном.

Група Atlantic з головним офісом у Франції налічує 25 заводів у всьому світі, на яких працює 8 тисяч осіб. Оборот групи становить 1,85 млрд євро. Продукція компанії реалізується у понад 70 країнах.

Раніше Економічна правда писала, кого податкова буде перевіряти у 2019 році.

У 2018 році підрозділи контролю за готівковим обігом ДФС провели 16,9 тисячі перевірок. Порушення встановлені у 100% проведених перевірок.

З 1 січня 2019 року набирає чинності значна частина змін до податкового законодавства.

Економічна правда