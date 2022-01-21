Гетманцев анонсував "кадрові рішення" у Податковій

Данило Гетманцев фото: слуга народу

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев анонсував "кадрові рішення" в Державній податковій службі та Нацполіції за підсумками результатів боротьби з нелегальним ринком тютюну в січні.

Про це він сказав під час зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації, відповідаючи на запитання щодо боротьби з нелегальним ринком тютюнових виробів, передає "Інтерфакс-Україна".

У контексті боротьби з тіньовим ринком нардеп сказав, що було встановлено "прозорий контакт" співробітників податкової та Нацполіції у сфері протидії реалізації підакцизних товарів.

"Це ми почали в грудні. МВС це почало в листопаді. Ми вже бачимо підвищення відрахувань від акцизного податку. На жаль, щодо тютюнового акцизу серед трьох видів підакцизної продукції ситуація найгірша. Але ситуація виправлятиметься", - додав Гетманцев.

За його словами, законопроєкти щодо криміналізації товарної контрабанди рекомендовані до другого читання.

"Вдалося (до другого читання - ред) дещо пом'якшити текст цього законопроекту (№5420 - ред.). Це компромісний варіант, ми його підтримуватимемо", - резюмував він.

Нагадаємо:

Влітку 2021 року Верховна Рада прийняла у 1 читанні законопроєкт №5420 президента Володимира Зеленського щодо криміналізації контрабанди товарів.

Законопроєкт, зокрема, пропонує встановити кримінальну відповідальність за всю товарну контрабанду, але виділити в окрему статтю контрабанду підакцизних товарів та передбачити за неї більш високу відповідальність.

Текст законопроєкту критикували бізнес-асоціації.

Європейська бізнес-асоціація наполягала на допрацюванні законопроєкту. Бізнес був проти запровадження підтриманої в першому читанні норми про відповідальність за недостовірне декларування товарів.

ЄБА зауважувала, що при ухваленні цієї норми правоохоронці зможуть притягати до кримінальної відповідальності навіть за неумисні помилки в митних деклараціях.

У версії законопроєкту, підготовленій до другого читання, профільний комітет Ради підтримав вилучення норми про недостовірне декларування.

Нова редакція проєкту закону передбачає підвищені пороги притягнення до відповідальності, на чому наголошував бізнес.