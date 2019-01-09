Податки в 2019 році: основні зміни

З 1 січня 2019 року набирає чинності значна частина змін до податкового законодавства.

Про це йдеться в повідомленні адвокатського об’єднання "Саєнко Харенко".

По-перше, усунуто неточності й технічні помилки щодо застосування окремих норм трансфертного ціноутворення та закріплено принцип "substance over form", при якому характеристики контрольованої операції визначаються згідно з фактичними діями сторін і фактичними умовами їх проведення, яким віддається перевага в разі їх невідповідності оформленим документам.

"Тепер, коли в контролюючих органів з’явився новий інструмент боротьби з ухилянням від сплати податків, зростає занепокоєння щодо можливих зловживань у разі його використання з метою посилення тиску на бізнес. Імовірно, це спричинить нову хвилю податкових спорів", - повідомили в об’єднанні.

Таким чином, плануючи підприємницьку діяльність, суб’єктам господарювання треба звернути особливу увагу на свої найбільші та/або нетипові операції з пов’язаними особами.

По-друге, істотно зменшено максимальний розмір судового збору за подання до суду позовної заяви в податкових спорах (19,2 тис грн), що забезпечить як платникам податків, так і контролюючим органам можливість доступу до суду.

"Імовірно, це призведе до збільшення навантаження на роботу судів, що розглядають податкові спори", - вважають юристи.

По-третє, зазнало змін оподаткування ПДВ міжнародних посилок: неоподатковувана вартість міжнародних посилок знижується з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року зі 150 до 100 євро для одного одержувача — фізичної особи.

По-четверте, до 31 грудня 2022 року продовжено звільнення від сплати ПДВ для ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених виключно електродвигунами, та деякого обладнання, що використовується в відновлюваній енергетиці, а також до 1 січня 2022 року — операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення.

По-п’яте, запроваджено обов’язкове використання РРО при продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення.

"Рекомендуємо суб’єктам господарювання звернути увагу на товари, які вони реалізують, на предмет можливої належності їх до категорій товарів, на які поширюються зміни", - заявили в адвокатському об’єднанні.

По-шосте, підвищено ставки оподаткування:

- акцизний податок з тютюнових виробів;

- екологічний податок;

- рентна плата за користування надрами для видобування нафти й конденсату;

- рентна плата за користування надрами для видобування залізної руди;

- рентна плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

По-сьоме, удосконалено адміністрування обігу пального та запроваджено ліцензування діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.

По-восьме, збільшено процесуальні строки, а "календарні" дні змінено на "робочі" для:

- подання заперечень на висновки перевірки;

- подання заперечень на рішення податкових органів;

- прийняття податкового повідомлення-рішення.

По-дев’яте, підвищено ставки туристичного збору та змінено правила його справляння.

Економічна правда