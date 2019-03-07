Международная группа жалуется на незаконные действия одесской налоговой

ООО "Укратлантик", украинская дочерняя компания французской группы Atlantic, жалуется на незаконные действия Одесской налоговой службы — якобы та не возвращает компании налог на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщает пресс-служба группы.

В связи с этим организация намерена прекратить экспорт бойлеров и конвекторов, а также вдвое сократить штат предприятия в Одессе.

"Если ситуация не будет решена в течение месяца, мы будем вынуждены сделать кардинальные шаги — остановить экспорт продукции и сократить более ста работающих", — сказал директор "Укратлантик" Филипп Букьо.

В компании отметили, что такие действия налоговой "влекут за собой серьезные финансовые риски для иностранных и особенно французских компаний". А также добавили, что будут вынуждены прекратить экспортную деятельность, а, следовательно, резко сократить свой оборот и количество рабочих мест

Как сообщили в компании, с августа 2017 Одесская налоговая служба должна "Укратлантик" 51,2 млн грн. Это, отмечают в компании, крайне негативно сказывается на ее финансовой ситуации.

Из этой суммы 9 млн грн — подтверждены средства на возмещение НДС в Одесском окружном административном суде. Однако "Укратлантик" пока не получил эти деньги.

Также в компании жалуются, что начиная с августа 2017 каждое возмещения НДС, подано в Одесской налоговой, сопровождалось налоговой инспекцией.

"Укратлантик" уже прошел 9 налоговых проверок. Несколько инспекций были юридически необоснованными, впоследствии компания обжаловала их в суде. Сейчас "Укратлантик" привлечен к 11 налоговым делам, рассматриваемых в Одесском окружном административном суде. Это приводит к тому, что дополнительные ресурсы направляются на борьбу с налоговыми органами, включая высокие расходы на многочисленные судебные процессы", - отметили в компании.

В результате "Укратлантик" обратился за поддержкой в ​​Совет бизнес-омбудсмена. Однако рекомендации омбудсмена налоговая проигнорировала.

В "Укратлантик" добавляют, что незаконные действия Одесской налоговой службы ставят под угрозу бизнес-модель компании.

"Такая ситуация негативно сказывается на деловой репутации и инвестиционном климате Украины", — отметили в компании.

ООО "Укратлантик" основано в 2008 году для запуска в Одессе завода по производству бойлеров и отопительных панелей под ТМ "Atlantic". За время работы группа инвестировала в развитие предприятия 400 млн грн. На заводе работает 225 человек. Выручка "Укратлантик" в 2017 году составляет 859 млн грн, из которых 38% составляют продажи в Украине и 62% - за рубежом.

Группа Atlantic с главным офисом во Франции насчитывает 25 заводов во всем мире, на которых работает 8000 человек. Оборот группы составляет 1,85 млрд євро. Продукция компании реализуется более чем в 70 странах.

Ранее сообщалось, кого налоговая будет проверять в 2019 году.

В 2018 году подразделения контроля за наличным оборотом ГФС провели 16,9 тысячи проверок. Нарушения установлены в 100% проведенных проверок.

С 1 января 2019 года вступает в силу значительная часть изменений в налоговое законодательство.

Экономическая правда