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Податкова оштрафувала за готівкові розрахунки всі компанії, які перевіряла

Четвер, 14 лютого 2019, 14:50
 

У 2018 році підрозділи контролю за готівковим обігом ДФС провели 16,9 тисячі перевірок. Порушення встановлені у 100% проведених перевірок.

Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.

За результатами проведених у 2018 році фактичних перевірок бізнесу виписали штрафів на 442,8 млн грн, а за результатами документальних перевірок - 494,8 млн грн.

Таким чином загальна сума штрафів зросла з 387,8 млн грн до 937,7 млн ​​грн.

У ДФС зазначають, що всі без винятку перевірки проводилися тільки за наявності ризиків в госпдіяльності бізнесу.

Відповідно до інформаційних баз даних ДФС, в Україні 130 тис суб'єктів господарювання зареєстрували 308 тис РРО та 292 тис книг обліку розрахункових операцій, через які проводяться розрахункові операції у сфері торгівлі та послуг.

Крім того, під постійною увагою підрозділів контролю за розрахунковими операціями ДФС знаходяться понад 1,4 млн ФОПів-платників єдиного податку.

Нагадуємо:

З 1 січня 2019 року набирає чинності значна частина змін до податкового законодавства.

Економічна правда

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ДФС податки компанії штраф

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