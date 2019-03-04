Чиновників "Укроборонпрому" затримали за підозрою в розтраті

Антикорупційні органи затримали чинного та колишнього директорів держпідприємства "Спецтехноекспорту", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

"4 березня детективи НАБУ та САП затримали чинного та колишнього директорівДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" за підозрою у розтраті 2,225 млн дол. США", – повідомило відомство.

"Також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства", – заявило НАБУ.

Керівник Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про підозру екс-директору дочірнього підприємства "Укрспецекспорт", державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт", причетного до організації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державі 55,5 млн грн. збитків.

Також прокурори САП і детективи НАБУ повідомили про підозру ще чотирьом чинним та колишнім високопосадовцям ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт".

Посадовцям інкримінують вчинення службового підроблення та умисної, з використанням службового становища, за попередньою змовою, розтрати майна, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави, тобто скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ.

З 26 грудня 2014 року до 25 червня 2018 року "Спецтехноекспорт" очолював Павло Барбул (спершу як виконувач обов’язків директора, а з 3 лютого 2015 року – як директор).

26 червня 2018 року обов’язки директора "Спецтехноекспорту" доручили Владиславу Бельбасу.

Українська правда