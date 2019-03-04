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Чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате

Понедельник, 4 марта 2019, 18:05

Антикоррупционные органы задержали действующего и бывшего директоров госпредприятия "Спецтехноэкспорта", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

"4 марта детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" по подозрению в растрате 2,225 млн долл. США", – сообщило ведомство.

"Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия", – заявил НАБУ.

Руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении экс-директору дочернего предприятия "Укрспецэкспорт", государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт", причастного к организации преступной схемы растраты средств, которая причинила государству 55,5 млн грн убытков.

Также прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении еще четырем действующим и бывшим высокопоставленным чиновникам ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", информирует САП.

Чиновникам инкриминируют служебный подлог и умышленную, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растрату имущества, чем вызвано тяжкие последствия интересам государства, то есть уголовные преступления по ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УКУ.

Украинская правда

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Укроборонпром

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