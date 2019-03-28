Гастрономічна мережа Eataly розглядає вихід на український ринок

Всесвітня мережа італійських гастрономічних центрів Eataly розглядає можливість виходу на український ринок.

Про це повідомила керівник відділу торговельних майданчиків компанії JLL Катерина Весна під час Retail & Development Business Expo-2019 у Києві 28 березня, інформує Інтерфакс-Україна.

"Працюємо над залученням Eataly в Україну. Вони зараз активно розвиваються у світі і дивляться на Україну. Їм потрібні майданчики площею 1-2,4 тис. кв. м у центрі Києва", — розповіла Весна.

Перший фуд-центр Eataly був відкритий у 2007 році в Туріні. Центр включає ресторани, бар, зону магазинів, пекарню і кулінарну школу. Мережа налічує 40 центрів у 13 країнах.

Jones Lang LaSalle надає фінансові і комплексні професійні послуги в сфері нерухомості. Оборот компанії у 2017 році становив 7,9 млрд дол. Портфель у сфері управління нерухомістю — 423 млн кв. м.

Компанія має близько 300 корпоративних офісів більш ніж у 80 країнах, об'єднує понад 88 тисяч співробітників.

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