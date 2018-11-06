Найбільша японська платіжна система може вийти на український ринок

Японська платіжна система JCB зацікавлена ​​у роботі на українському ринку.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Національного банку у Facebok.

Як заявив генеральний менеджер JCB Такаші Суецугу, він має намір подати до регулятора відповідний пакет документів найближчим часом.

У свою чергу, голова Нацбанку Яків Смолій привітав намір JCB працювати в Україні, зазначивши, що НБУ виступає за конкурентне середовище на платіжному ринку і єдині правила регулювання для всіх учасників.

У НБУ відзначили, що JCB - найбільша платіжна система Японії і одна з п'яти найбільших платіжних систем світу за обсягом випущених платіжних карток та обсягом операцій з оплати товарів і послуг.

Згідно з даними JCB, станом на кінець 2017 року держателями карт JCB були 117 млн ​​клієнтів.

Загальний річний обсяг транзакцій платіжної системи JCB становив 281 млрд доларів. Наразі платіжні картки JCB обслуговуються в 190 країнах світу. Емісію платіжних карт JCB здійснює в 23 країнах світу.

Економічна правда