Гастрономическая сеть Eataly рассматривает выход на украинский рынок

Всемирная сеть итальянских гастрономических центров Eataly изучает возможность выхода на украинский рынок.

Об этом сообщила руководитель отдела торговых площадей компании JLL Екатерина Весна во время Retail&Development Business Expo-2019 в Киеве 28 марта, передает Интерфакс-Украина.

"Работаем над привлечением Eataly в Украину. Они сейчас активно развиваются в мире и смотрят на Украину. Им нужны площадки площадью 1-2,4 тыс. кв. м в центре Киева", – рассказала Весна.

Первый фуд-центр Eataly был открыт в 2007 году в Турине. Центр включает рестораны, бар, зону магазинов, пекарню и кулинарную школу. Сеть насчитывает 40 центров в 13 странах мира.

Jones Lang LaSalle предоставляет финансовые и комплексные профессиональные услуги в сфере недвижимости. Оборот компании в 2017 году составил 7,9 млрд долл. Портфель в сфере управления недвижимостью — 423 млн кв. м.

Компания имеет около 300 корпоративных офисов более чем в 80 странах, объединяет свыше 88 тыс. сотрудников.

Как сообщалось, крупнейшая японская платежная система JCB может выйти на украинский рынок.