Spotify на тлі скандалу з подкастом про COVID хоче залучити 50 мільйонів авторів

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Стримінговий сервіс Spotify хоче залучити 50 мільйонів авторів, які будуть заробляти на аудіоконтенті за допомогою платформи - так Spotify реагує на скандал із подскатами Джо Рогана.

Про це пише The Verge.

Зазначається, що гості подкасту The Joe Rogan Experience зробили кілька бездоказових заяв, пов'язаних із пандемією COVID-19.

У відповідь на поширення дезінформації деякі музиканти видалили дискографії зі Spotify і відмовилися розміщувати на сервісі свої нові композиції.

Гендиректор Spotify Даніель Ек прокоментував ситуацію з негативною реакцією на присутність Рогана на платформі - він підтримав рішення компанії поширювати та монетизувати шоу.

При цьому, як пише видання, Ек спробував перевести дискусію в русло обговорення свободи слова та трансформації Spotify у платформу, яка може допомогти всім творцям аудіо заробляти на життя, незалежно від їхньої думки.

"Ми намагаємося збалансувати творче самовираження з безпекою наших користувачів, і, звичайно, це дуже складне питання", - заявив Ек.

За його словами, Spotify сподівається охопити 50 мільйонів творців, які будуть заробляти гроші на платформі. Сервіс також продовжить інвестувати в інструменти, ресурси та послуги для їх обслуговування.

"Ми хочемо бути найкращим місцем для творців аудіо. Ми лише подряпали поверхню творчого потенціалу аудіо", - резюмував він.

Також Ек підтримав рішення компанії розміщувати заяву про відмову від відповідальності у зв'язку з COVID-19 у будь-яких подкастах, у яких обговорюється коронавірус.

Нагадаємо:

Акції стрімінгового сервісу Spotify впали після того, як компанія припустила уповільнення зростання кількості підписників.

Економічна правда