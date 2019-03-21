Vodafone інвестував у швидкісний інтернет понад 21 мільярд
Загальні інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного інтернету в 2015-2018 роках досягли рекордного на ринку показника в 21,6 мільярда гривень.
Про це повідомили у прес-службі компанії.
На сьогоднішній день Vodafone встановив понад 5 тисяч базових станцій 4G. Вони забезпечують покриття для понад 45% жителів країни.
Зазначається, що компанія повністю модернізувала обладнання радіо частини, "не тільки замінивши існуючі антени на обладнання з підтримкою 3G і 4G, а й встановила додаткові базові станції для забезпечення надійного покриття".
Модернізовані й не менш важливі мережеві елементи: ядро мережі, комутаційне обладнання, транспортна мережа, indoor-рішення.
"Це дозволило забезпечити достатні потужності і пропускну здатність мережі, щоб клієнти могли використовувати великі обсяги мобільного інтернету на стабільно високій швидкості", — зазначили у компанії.
У Vodafone також зазначили, що абоненти компанії за результатами 2018 року "виявилися найбільш активними інтернет-користувачами".
"У середньому дата-клієнт Vodafone використовує 3,2 ГБ трафіку на місяць", — розповіли у компанії.
І додали що в 2018 році клієнти Vodafone почали використовувати вдвічі більше трафіку, ніж роком раніше.
При цьому Vodafone продовжує активно розвивати 3G покриття.
"У Vodafone найбільш широке 3G покриття в країні — 85% українців сьогодні вже отримали доступ до 3G Vodafone. 3G мережу компанії покриває понад 11 тисяч населених пунктів, покриття забезпечують 8700 базових станцій 3G", — зазначається у прес-релізі.
У компанії впевнені, що рекордні інвестиції у будівництво мереж швидкісного інтернету покликані забезпечити технологічне лідерство Vodafone.
Це, вважають у компанії, дозволить забезпечити безперебійну роботу мобільного зв'язку і data-послуг, а також стане "надійною платформою для запуску нових технологічних послуг на базі 4G".
"Технологій і продуктів IoT, рішень для SmartCity, аналітики великих даних, хмарних сервісів, інноваційних послуг на базі технології Mobile ID, а також фінтех-сервісів", — пояснили у компанії.
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