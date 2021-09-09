Vodafone Україна закрила угоду по купівлі телеком-оператора Ахметова

VEGA

Група компаній Vodafone Україна заявила про завершення придбання 99,99% акцій ПрАТ "Фарлеп-Інвест", яке працює під брендом Vega, а також не менше 95% статутного капіталу ТОВ "Кейбл ТВ-ФІНАНСИ".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"ПрАТ "Фарлеп-Інвест" надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет і послуги фіксованого телефонного зв'язку.

ТОВ "Кейбл ТВ-ФІНАНСИ" надає послуги фіксованого доступу до інтернету. ПрАТ "Фарлеп-Інвест" і ТОВ "Кейбл ТВ-ФІНАНСИ" володіють частотним ресурсом в діапазоні 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регіонах), а також в діапазоні 2,5-2,7 ГГц", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Vodafone Україна планує продовжувати здійснювати ті ж види господарської діяльності, які зараз здійснюють ПрАТ "Фарлеп-Інвест" і ТОВ "Кейбл ТВ-ФІНАНСИ".

"Метою покупки даних компаній для Vodafone Україна є подальший розвиток бізнесу в сфері телекомунікацій, зокрема послуг фіксованого зв'язку", - додали в компанії.