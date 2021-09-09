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Vodafone Україна закрила угоду по купівлі телеком-оператора Ахметова

Четвер, 9 вересня 2021, 09:20
 
VEGA

Група компаній Vodafone Україна заявила про завершення придбання 99,99% акцій ПрАТ "Фарлеп-Інвест", яке працює під брендом Vega, а також не менше 95% статутного капіталу ТОВ "Кейбл ТВ-ФІНАНСИ".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"ПрАТ "Фарлеп-Інвест" надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет і послуги фіксованого телефонного зв'язку.

ТОВ "Кейбл ТВ-ФІНАНСИ" надає послуги фіксованого доступу до інтернету. ПрАТ "Фарлеп-Інвест" і ТОВ "Кейбл ТВ-ФІНАНСИ" володіють частотним ресурсом в діапазоні 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регіонах), а також в діапазоні 2,5-2,7 ГГц", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Vodafone Україна планує продовжувати здійснювати ті ж види господарської діяльності, які зараз здійснюють ПрАТ "Фарлеп-Інвест" і ТОВ "Кейбл ТВ-ФІНАНСИ".

"Метою покупки даних компаній для Vodafone Україна є подальший розвиток бізнесу в сфері телекомунікацій, зокрема послуг фіксованого зв'язку", - додали в компанії.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет надав дозвіл оператору Vodafone придбати контрольний пакет акцій телеком-оператора Vega Telecom, що входить до холдингу Ріната Ахметова СКМ.

Попередня сума купівлі мобільним оператором "Vodafone Україна" телеком-оператора Vega становить до 15 мільйонів доларів.

Економічна правда

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телеком Ахметов Vodafone телекомунікації мобільний зв'язок

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