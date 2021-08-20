Всі розділи
Укр / Рус

Vodafone дозволили придбати телеком бізнес Ахметова Vega

П'ятниця, 20 серпня 2021, 10:29
 
фото: скм

Антимонопольний комітет надав дозвіл оператору Vodafone придбати контрольний пакет акцій телеком-оператора Vega Telecom, що входить до холдингу Ріната Ахметова СКМ.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

ПрАТ "Фарлеп-Інвест" (Vega Telecom) і ПрАТ "ВФ Україна" (Vodafone) є операторами телекомунікацій. 

Їхня діяльність перетинається на ринках послуг фіксованого телефонного зв’язку, доступу до Інтернету та контенту інтерактивного телебачення, термінації голосового трафіку на власній фіксованій мережі та передачі трафіку у мережі Інтернет іншим операторам телекомунікацій.

Сукупні частки учасників концентрації на задіяних регіональних ринках не перевищують 11 %, встановили у Комітеті. На усіх задіяних у концентрації товарних ринках, окрім ринку послуг термінації голосового трафіку, існує велика кількість компаній-конкурентів.

Продавцем у рамках запланованої концентрації є Група SCM, до складу якої також  входить "УКРТЕЛЕКОМ". "Разом з цим, відносини контролю між ПрАТ "Фарлеп-Інвест" і ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" після здійснення концентрації буде припинено", – додали в АМКУ.

Крім того Комітет встановив, що після завершення концентрації Vodafone не зможе автоматично об’єднати свої частоти з частотами Vega для, зокрема, впровадження технології LTE/4G. Для цього компанії потрібно буде переоформити відповідні радіочастотні ліцензії, а також звести нову радіомережу.

Комітет зазначає, що здійснення концентрації сприятиме розвитку конвергентних телекомунікаційних послуг, покращенню якості послуг, що вже надаються, збільшенню покриття відповідної радіомережі та швидкості передачі даних.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Голова СКМ Олег Попов: Навіщо Ахметову сидіти на двох стільцях? Він міцно стоїть на ногах

Нагадуємо:

Голова СКМ Ріната Ахметова Олег Попов натякнув на можливий продаж "Укртелекому" - за його словами, потенційно телекомунікації можуть бути першим напрямком, з якого вийде група.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

телекомунікації Vodafone Ахметов

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Податковий" законопроєкт не призведе до значного зростання цін на мобільний зв’язок – Мінфін 9 липня 2021, 14:41
Санкції проти Китаю та доля 4G в Україні 3 червня 2021, 13:09
Технотренди-2021: якими сервісами та пристроями будуть користуватися українці 8 березня 2021, 11:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!