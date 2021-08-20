Vodafone дозволили придбати телеком бізнес Ахметова Vega

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Антимонопольний комітет надав дозвіл оператору Vodafone придбати контрольний пакет акцій телеком-оператора Vega Telecom, що входить до холдингу Ріната Ахметова СКМ.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

ПрАТ "Фарлеп-Інвест" (Vega Telecom) і ПрАТ "ВФ Україна" (Vodafone) є операторами телекомунікацій.

Їхня діяльність перетинається на ринках послуг фіксованого телефонного зв’язку, доступу до Інтернету та контенту інтерактивного телебачення, термінації голосового трафіку на власній фіксованій мережі та передачі трафіку у мережі Інтернет іншим операторам телекомунікацій.

Сукупні частки учасників концентрації на задіяних регіональних ринках не перевищують 11 %, встановили у Комітеті. На усіх задіяних у концентрації товарних ринках, окрім ринку послуг термінації голосового трафіку, існує велика кількість компаній-конкурентів.

Продавцем у рамках запланованої концентрації є Група SCM, до складу якої також входить "УКРТЕЛЕКОМ". "Разом з цим, відносини контролю між ПрАТ "Фарлеп-Інвест" і ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" після здійснення концентрації буде припинено", – додали в АМКУ.

Крім того Комітет встановив, що після завершення концентрації Vodafone не зможе автоматично об’єднати свої частоти з частотами Vega для, зокрема, впровадження технології LTE/4G. Для цього компанії потрібно буде переоформити відповідні радіочастотні ліцензії, а також звести нову радіомережу.

Комітет зазначає, що здійснення концентрації сприятиме розвитку конвергентних телекомунікаційних послуг, покращенню якості послуг, що вже надаються, збільшенню покриття відповідної радіомережі та швидкості передачі даних.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Голова СКМ Олег Попов: Навіщо Ахметову сидіти на двох стільцях? Він міцно стоїть на ногах

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Голова СКМ Ріната Ахметова Олег Попов натякнув на можливий продаж "Укртелекому" - за його словами, потенційно телекомунікації можуть бути першим напрямком, з якого вийде група.

Економічна правда