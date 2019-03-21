Vodafone инвестировал в скоростной интернет более 21 миллиарда

Общие инвестиции Vodafone в период активного строительства сетей скоростного интернета в 2015-2018 годах достигли рекордного на рынке показателя в 21,6 миллиарда гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На сегодняшний день Vodafone установил более 5 тыс. базовых станций 4G. Они обеспечивают покрытие для более 45% жителей страны.

Отмечается, что компания полностью модернизировала оборудование радио части, "не только заменив существующие антенны на оборудование с поддержкой 3G и 4G, но и установив дополнительные базовые станции для обеспечения надежного покрытия".

Модернизированы и не менее важные сетевые элементы: ядро ​​сети, коммутационное оборудование, транспортная сеть, indoor-решения.

"Это позволило обеспечить достаточные мощности и пропускную способность сети, чтобы клиенты могли использовать большие объемы мобильного интернета на стабильно высокой скорости", — отметили в компании.

В Vodafone также рассказали, что абоненты компании по результатам 2018 года "оказались наиболее активными интернет-пользователями".

"В среднем дата-клиент Vodafone использует 3,2 ГБ трафика в месяц", — пояснили в компании.

И добавили, что в 2018 году клиенты Vodafone начали использовать вдвое больше трафика, чем годом ранее.

При этом Vodafone продолжает активно развивать и 3G.

"В Vodafone наиболее широкое 3G покрытие в стране — 85% украинцев сегодня уже получили доступ к 3G Vodafone. 3G сеть компании покрывает более 11 тысяч населенных пунктов, покрытие обеспечивают 8700 базовых станций 3G", — отмечается в пресс-релизе.

В компании уверены, что рекордные инвестиции в строительство сетей скоростного интернета призваны обеспечить технологическое лидерство Vodafone.

Это, считают в компании, позволит гарантировать бесперебойную работу мобильной связи и data-услуг, а также станет "надежной платформой для запуска новых технологических услуг на базе 4G".

"Технологии и продуктов IoT, решений для SmartCity, аналитики больших данных, облачных сервисов, инновационных услуг на базе технологии Mobile ID, а также Финтех-сервисов", — пояснили в компании.