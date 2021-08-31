Всі розділи
Укр / Рус

Ахметов продав телеком-оператора за 15 мільйонів доларів

Вівторок, 31 серпня 2021, 19:45
 
Vega

Попередня сума купівлі мобільним оператором "Vodafone Україна" телеком-оператора Vega становить до 15 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з проміжною звітністю "Vodafone Україна", договір купівлі-продажу був укладений в червні 2021 року.

Згідно з угодою, мобільний оператор купує 99,9929% акцій "Фарлеп-Інвест", а також 95% статутного капіталу "Кейбл ТВ-Фінанси" (надає послуги кабельного зв'язку). Завершення операції очікується не пізніше 15 вересня.

У той же час "Фарлеп-Інвест" повідомило про проведення зборів акціонерів компанії 30 вересня.

Згідно з порядком денним, акціонери телеком-провайдера Vega планують обрати до складу наглядової ради компанії п'ять представників від "ВФ Україна".

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет надав дозвіл оператору Vodafone придбати контрольний пакет акцій телеком-оператора Vega Telecom, що входить до холдингу Ріната Ахметова СКМ.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ахметов Vodafone телекомунікації мобільний зв'язок

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Vodafone дозволили придбати телеком бізнес Ахметова Vega 20 серпня 2021, 10:29
Екс-менеджер Ахметова може очолити "Укрзалізницю" 9 серпня 2021, 14:50
Корупція та тарифи для Ахметова: за що летять голови в "Укрзалізниці" 2 серпня 2021, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!