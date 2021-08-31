Ахметов продав телеком-оператора за 15 мільйонів доларів

Vega

Попередня сума купівлі мобільним оператором "Vodafone Україна" телеком-оператора Vega становить до 15 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з проміжною звітністю "Vodafone Україна", договір купівлі-продажу був укладений в червні 2021 року.

Згідно з угодою, мобільний оператор купує 99,9929% акцій "Фарлеп-Інвест", а також 95% статутного капіталу "Кейбл ТВ-Фінанси" (надає послуги кабельного зв'язку). Завершення операції очікується не пізніше 15 вересня.

У той же час "Фарлеп-Інвест" повідомило про проведення зборів акціонерів компанії 30 вересня.

Згідно з порядком денним, акціонери телеком-провайдера Vega планують обрати до складу наглядової ради компанії п'ять представників від "ВФ Україна".

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет надав дозвіл оператору Vodafone придбати контрольний пакет акцій телеком-оператора Vega Telecom, що входить до холдингу Ріната Ахметова СКМ.