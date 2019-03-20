США перевірить, як пройшов сертифікацію Boeing 737 MAX

Глава міністерства транспорту США Елейн Чао доручила головному інспектору перевірити, як був виданий сертифікат для літаків Boeing 737 MAX 8.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"Безпека є головним пріоритетом міністерства, і ми всі засмучені загибеллю людей в результаті недавніх аварій за участю двох Boeing 737 MAX в Індонезії та Ефіопії", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, міністр розпорядилася, щоб управління генерального інспектора провело аудит для складання об'єктивної і докладної фактичної послідовності подій, яка привела до сертифікації літака Boeing 737-MAX 8.

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Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

Перед цим про заборону польотів цих літаків оголосила Велика Британія, а пізніше — Німеччина, Франція, Ірландія та ще низка європейських країн, а також Канада.

Експлуатацію Boeing 737 Max 8 вже заборонили Китай, Австралія, Сінгапур, Ефіопія та Індонезія.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

У жовтні 2018 року літак індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Українська правда