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Канада призупинила польоти лайнерів Boeing 737 Max

Середа, 13 березня 2019, 19:55
 

Канадські авіакомпанії призупинять польоти наявних у їхньому розпорядженні літаків Boeing 737 Max 8 і 737 Max 9.

Про це заявив міністр транспорту країни Марк Гарно, передає The New York Times.

Літакам цих моделей також заборонено входити в повітряний простір країни.

Оттава прийняла таке рішення після отримання нових супутникових даних про катастрофу в Ефіопії, що забрала життя 157 осіб.

За словами Гарно, її причиною могла стати несправність, через яку в жовтні 2018 р розбився Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air. Тоді загинули 189 осіб.

Гарно підкреслив, що інформація про причини катастрофи ефіопського літака не є остаточною.

Нагадаємо:

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

Перед цим про заборону польотів цих літаків оголосила Великобританія, а пізніше Німеччина, Франції, Ірландія та ще низка європейських країн.

Експлуатацію Boeing 737 Max 8 вже заборонили Китай, Австралія, Сінгапур, Ефіопія та Індонезія.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

США відмовились зупиняти експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року літак індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Економічна правда

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Канада транспорт

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