Нафтовий ринок почав березень у "зеленій зоні"

Ціни контрактів на еталонні марки нафти зростають на азіатських торгах у п'ятницю, ринок почав березень у "зеленій зоні" після підвищення за підсумками двох попередніх місяців поспіль.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Дані дослідницької організації Markit і банку Caixin про переробну промисловість Китаю несподівано виявилися кращими, ніж офіційні показники.

Промисловий індекс менеджерів закупівель (PMI) піднявся в лютому до 49,9 пункту з 48,3 пункту місяцем раніше. Аналітики в середньому очікували більш стриманого зростання, до 48,5 пункту.

Ціна травневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:13 збільшилася на 0,24 долара (0,36%) - до 66,55 долара за барель.

Напередодні травнева Brent подешевшала на 0,27 долара (0,41%) - до 66,31 долара за барель. Крім того, в четвер завершилися торги квітневим контрактом на Brent - на позначці 66,03 долара за барель, в останню сесію він втратив 0,5% вартості.

Вартість ф'ючерсу на WTI на березень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на 0,17 долара (0,30%) - до 57,39 долара за барель. За підсумками попередніх торгів WTI подорожчала на 0,28 долара (0,49%), до 57,22 долара за барель.

За підсумками лютого ціна найближчого контракту на північноморську нафту підскочила на 6,7%, на північноамериканську - на 6,4%. З грудневих мінімумів нафта додала вже більше третини завдяки заходам ОПЕК + щодо обмеження видобутку.