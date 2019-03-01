Нефтяной рынок начал март в "зеленой зоне"

Цены контрактов на эталонные марки нефти поднимаются на азиатских торгах в пятницу, рынок начал март в "зеленой зоне" после повышения по итогам двух предыдущих месяцев подряд.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Данные исследовательской организации Markit и банка Caixin о перерабатывающей промышленности Китая неожиданно оказались лучше, чем официальные показатели.

Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) поднялся в феврале до 49,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали более сдержанного роста, до 48,5 пункта.

Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:13 увеличилась на 0,24 доллара (0,36%) - до 66,55 доллара за баррель.

Накануне майская Brent подешевела на 0,27 доллара (0,41%) - до 66,31 доллара за баррель. Кроме того, в четверг завершились торги апрельским контрактом на Brent - на отметке 66,03 доллара за баррель, в последнюю сессию он потерял 0,5% стоимости.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,17 доллара (0,30%) - до 57,39 доллара за баррель. По итогам предыдущих торгов WTI подорожала на 0,28 доллара (0,49%), до 57,22 доллара за баррель.

По итогам февраля цена ближайшего контракта на североморскую нефть подскочила на 6,7%, на североамериканскую - на 6,4%. С декабрьских минимумов нефть прибавила уже больше трети благодаря мерам ОПЕК+ по ограничению добычи.