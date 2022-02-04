Saudi Aramco може додатково розмістити на біржі акції на 50 мільярдів доларів – WSJ

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Нафтовий гігант Saudi Aramco може додатково розмістити на біржі акції на суму 50 млрд дол - за поточної оцінки це 2,5% акцій компанії.

Про це пише WSJ із посиланням на джерела, знайомі зі стратегією компанії.

"Керівництво компанії провело переговори всередині структури та обговорило із зовнішніми консультантами можливість лістингу додаткового обсягу акцій на фондовій біржі Ер-Ріяда та вторинному лістингу, можливо, у Лондоні, Сінгапурі чи інших біржах", - пише WSJ.

За інформацією одного із співрозмовників газети, лістинг може відбутися наприкінці цього року або на початку наступного.

Газета додає, що цей лістинг, якщо він відбудеться, стане найбільшим в історії.

WSJ додає, що подібні плани, можливо, непросто реалізувати.

Джерела видання пояснили, що йдеться лише про плани, що можуть змінитися.

"За кілька років Ер-Ріяд продумував різні стратегії, спрямовані на залучення коштів через Aramco, деякі з них не мали успіху або були відхилені", - нагадує видання.

Газета нагадує, що Саудівська Аравія давно планувала продати частину нафтового гіганта, прагнучи монетизувати величезні нафтові активи країни та використати виручені гроші для інвестицій в інші галузі.

Представник Saudi Aramco відмовився від коментарів.

Saudi Aramco вийшла на біржу в грудні 2019 року та залучила 25,6 млрд дол, розмістивши 1,5% акцій. Компанія отримала оцінку 1,7 млрд дол, лістинг став найбільшим в історії.

Економічна правда