Рекорд ДФС: у січні платникам ПДВ відшкодували майже 20 мільярдів

У січні 2019 року Державна фіскальна служба України відшкодувала платникам рекордну суму податку на додану вартість – 19,7 мільярдів гривень.

Про це повідомляється на сайті ДФС.

Порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 64%, або на 7,7 млрд грн. У січні 2018 року платникам було відшкодовано 12 млрд грн. Загалом за 2018 рік платникам відшкодовано 131,7 млрд грн.

Сума відшкодованого ПДВ на рахунки платників у січні 2019 року на 8,7 млрд грн, або у 1,8 раза більше середньомісячного відшкодування у 2018 році. Сума середньомісячного відшкодування ПДВ у минулому році становила 11 млрд грн.

Також суттєво зросли задекларовані суми ПДВ до сплати. Так, у січні 2019 року (декларації за грудень 2018 року) задекларовано 22,9 млрд грн ПДВ до сплати. Це на 1,6 млрд грн, або на 7,5% більше відповідного показника січня 2018 року.

Нагадаємо, доходи державного бюджету за підсумками першого місяця поточного року становили 54,49 мільярда гривень, що на 6,56 мільярда менше планового показника.