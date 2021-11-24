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80% переможців конкурсу на роботу в БЕБ є колишніми співробітниками податкової – медіа

Середа, 24 листопада 2021, 20:38
Вадим Мельник
Вадим Мельник
Forbes

Понад 80% оприлюднених переможців конкурсу на посади аналітиків, детективів, оперуповноважених та інспекторів у Бюро економічної безпеки є колишніми працівниками Державної фіскальної служби.

Про це пише видання Український капітал.

Переможцями конкурсу на 76 вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання у БЕБ, стали 74 особи. Переможців конкурсу на 2 посади не визначили.

Із 74 переможців, яких схвалила конкурсна комісія:

61 особа у 2019-2021 роках подавала декларацію співробітника Державної фіскальної служби;

9 осіб – Національної поліції;

2 осіб – Державного бюро розслідувань;

1 особа – Національного антикорупційного бюро;

1 особа – Національного агентства з питань запобігання корупції.

Вони, за даними конкурсної комісії, отримали найбільшу кількість балів в результаті тестування на знання законодавства у НАДС, співбесіди, психологічного тестування та проходження поліграфу.

В органі підкреслювали, що загалом на конкурс подалось 959 осіб, а до подальшого тестування допустили 392 кандидатів. Кандидатам, які не пройшли, запропонували "спробувати свої сили у наступних конкурсах до територіальних управлінь або ж центрального апарату".

Нагадуємо:

У травні уряд затвердив постанову про утворення та діяльність Бюро економічної безпеки.

В кінці серпня уряд призначив директора Бюро – ним став колишній очільник Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

Згодом уряд затвердив створення Ради громадського контролю – органу, що контролюватиме діяльність БЕБ. Склад цього органу був затверджений в середині вересня.

Згідно з законом про БЕБ орган мав запрацювати 25 вересня. За два дні до цього парламент схвалив відтермінування запуску органу на два місяці через відсутність штату.

Нещодавно в БЕБ повідомили про укомплектування центрального апарату Бюро на 30% від загальної штатної чисельності, що дозволяє органу розпочати роботу.

Читайте більше у статті: Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?

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БЕБ ДФС

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