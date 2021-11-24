80% переможців конкурсу на роботу в БЕБ є колишніми співробітниками податкової – медіа
Понад 80% оприлюднених переможців конкурсу на посади аналітиків, детективів, оперуповноважених та інспекторів у Бюро економічної безпеки є колишніми працівниками Державної фіскальної служби.
Про це пише видання Український капітал.
Переможцями конкурсу на 76 вакантних посад гласних штатних працівників, які мають спеціальні звання у БЕБ, стали 74 особи. Переможців конкурсу на 2 посади не визначили.
Із 74 переможців, яких схвалила конкурсна комісія:
61 особа у 2019-2021 роках подавала декларацію співробітника Державної фіскальної служби;
9 осіб – Національної поліції;
2 осіб – Державного бюро розслідувань;
1 особа – Національного антикорупційного бюро;
1 особа – Національного агентства з питань запобігання корупції.
Вони, за даними конкурсної комісії, отримали найбільшу кількість балів в результаті тестування на знання законодавства у НАДС, співбесіди, психологічного тестування та проходження поліграфу.
В органі підкреслювали, що загалом на конкурс подалось 959 осіб, а до подальшого тестування допустили 392 кандидатів. Кандидатам, які не пройшли, запропонували "спробувати свої сили у наступних конкурсах до територіальних управлінь або ж центрального апарату".
Нагадуємо:
У травні уряд затвердив постанову про утворення та діяльність Бюро економічної безпеки.
В кінці серпня уряд призначив директора Бюро – ним став колишній очільник Державної фіскальної служби Вадим Мельник.
Згодом уряд затвердив створення Ради громадського контролю – органу, що контролюватиме діяльність БЕБ. Склад цього органу був затверджений в середині вересня.
Згідно з законом про БЕБ орган мав запрацювати 25 вересня. За два дні до цього парламент схвалив відтермінування запуску органу на два місяці через відсутність штату.
Нещодавно в БЕБ повідомили про укомплектування центрального апарату Бюро на 30% від загальної штатної чисельності, що дозволяє органу розпочати роботу.
Читайте більше у статті: Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?
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